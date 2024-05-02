Konya Ereğli Belediyesi'nden sel çalışmalarında yoğun çaba

Konya'nın Ereğli ilçesinde, belediye ekipleri, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde vatandaşların zarar görmemesi için yoğun bir şekilde çalıştılar.

Ereğli Belediyesi, şiddetli yağışlar sonucu oluşan selin etkilediği mahallelerde hızla müdahale ederek, vatandaşların mağdur olmaması için çabaladı.

Belediye Başkanı Umut Akpınar'ın bizzat izlediği ve yönlendirdiği çalışmalar kapsamında, Aziziye, Yeniköy ve Beyköy mahalleleri ile bazı alt geçitlerde su tahliye işlemleri yapıldı.

Ayrıca, Emirgazi Belediyesi'nin talebi üzerine sel çalışmalarında destek sağlandı.

Başkan Akpınar, süreci yakından takip ederek, sel ile mücadelede koordinasyonu sağladı.

Vatandaşları durum hakkında bilgilendiren Başkan Akpınar, gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını, ekiplerin alarm durumunda olduğunu ve durumun kontrol altında bulunduğunu ifade ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.