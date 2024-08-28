Dev kripto para borsası Filistinlilerin hesaplarını dondurdu mu? Piyasada deprem etkisine neden oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dev kripto para borsası Filistinlilerin hesaplarını dondurdu mu? Piyasada deprem etkisine neden oldu

Dev kripto para borsası Binance’ın Filistinlilerin yatırımlarını bloke ettiği iddia edildi. Ortaya çıkan iddia kripto para piyasasında deprem etkisine neden oldu.

İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ederken kripto para piyasasından büyük tepki çeken bir iddia geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’ın tüm Filistinlilerin yatırımlarına bloke koydu. Söz konusu kararın İsrail’in talebi ile gerçekleştiği öğrenildi.

Büyük tepki çeken iddiayı ortaya atan Paxful'un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef, "Tüm Filistinliler bu durumdan etkileniyor ve olayların gidişatına bakılırsa, tüm Lübnanlılar ve Suriyeliler de aynı muameleyi görecek. Anahtarlarınız sizde değilse, kripto paralarınız da sizin değildir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Binance’ın Filistinli kullanıcıların yaptığı itiraza yanıt olarak İsrail Savunma Bakanlığı’nın geçen yılın kasım ayında imzaladığı bir mektubu referans olarak gösterdiği öğrenildi.

Söz konusu iddia kripto para piyasalarını da vurdu. İddialar sonrası Bitcoin 58 bin 200 dolara kadar gelirledi.

BINANCE AÇIKLAMA YAPTI

Büyük tepki çeken iddiaların odağında olan Binance konuyla ilgili açıklama yaptı. Binance CEO'su Richard Teng sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcının yatırımlarına bloke konulduğunu söyledi. Teng, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz” dedi.

Binance kurucu ortağı Yi He ise "Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kuruluşlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapma konusunda eğitmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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