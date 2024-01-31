Dev medya şirketi 1000 çalışanı işten çıkaracak

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, giderek daha fazla insanın Sky şirketin hizmetlerine internet tabanı üzerinden erişmesi ve evlerine uydu anteni kurdurmak isteyen insanların sayısının azalması nedeniyle işten çıkarılacak. İşten çıkarılacak çalışanların önemli bir kısmını mühendislerin oluşturacağı söyeleniyor.

Sky'ın bu sene içerisinde işten çıkarmayı planladığı 1000 kişi, medya şirketinin iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü temsil ettiği edinilen bilgiler arasında. Sky, halihazırda İngiltere'de yaklaşık 26 bin kadar kişiye bünyesinde iş imkanı sağlıyor.

Haberlerde konu hakkında ifadelerine yer verilen Sky sözcüsü, müşterilerin giderek artan şekilde uzman kurulumu gerektirmeyen Sky Glass ve Sky Stream'e yöneldiğini ve bu durumun, şirketin hizmetlerini sunmak için ihtiyaç duyduğu pozisyonların sayısını değiştirmesine yol açtığını ifade etti.