İşten çıkarmaların Microsoft'un 22 bin kişilik oyun iş gücünde yaklaşık %8'lik bir azalmayı temsil ettiği belirtiliyor. Etkilenenler Activision Blizzard'ın yanı sıra yine Microsoft'a ait olan Xbox ve ZeniMax için ekiplerde çalıştı.

Diğer yandan, Blizzard'ın Yöneticisi Mike Ybarra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blizzard'dan ayrılacağını açıkladı.

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer şunları yazdı:

2024'te ilerlerken, Microsoft Gaming ve Activision Blizzard'ın liderliği, büyüyen işimizin tamamını destekleyecek sürdürülebilir bir maliyet yapısına sahip bir strateji ve uygulama planı üzerinde uyum sağlamaya kararlıdır.

Microsoft'taki son işten çıkarmalar, aralarında Google, Riot Games, TikTok, eBay ve Amazon'un da bulunduğu teknoloji sektöründe son haftalarda yaşanan bir dizi işten çıkarmanın ardından geldi. Perakende, konaklama, medya ve diğer sektörlerde de işten çıkarmalar yaşandı.

Microsoft, yalnızca bir yıl önce önemli sayıda rolü ortadan kaldırdı. Ocak 2023'te Microsoft, pandemi dönemindeki genişlemeleri azaltan diğer teknoloji oyuncularına katılarak 10 bin işçiyi, yani iş gücünün neredeyse %5'ini işten çıkaracağını söyledi.

Microsoft'un oyun bölümlerinden bazıları da dahil olmak üzere video oyunu çalışanlarını örgütlemek için çalışan Amerika İletişim Çalışanları, Microsoft'un en son işten çıkarmalarının "işte sendikanın sesinin olmasının öneminin altını çizdiğini" söyledi.

Oyun endüstrisi için alışılmadık bir düzenlemeyle Microsoft, ABD ve Kanada'daki Activision Blizzard çalışanlarının bir işçi sendikası oluşturmak istemesi halinde tarafsız kalma sözü verdi. Sendika anlaşması, CWA ile 2022'de yapılan ve ABD'nin birleşmenin etkilerine ilişkin siyasi endişelerinin giderilmesine yardımcı olan bir anlaşmanın parçasıydı. Ancak şu ana kadar Activision Blizzard'ın yalnızca küçük bir bölümü sendika kurdu.