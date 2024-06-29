Dev teknoloji markası çalışanlarını işten çıkardı

Koronavirüs salgını ile birlikte insanların eve kapanması oyun sektörünün ciddi büyüme yakalamasının önünü açtı. Oyun sektörü bu dönemde tüm eğlence sektöründeki en büyük büyümeyi yakaladı. Bu durum, oyun şirketlerinin daha fazla kişiyi işe almasının önünü açarken salgının etkilerinin geçmesi ile dev firmalar yüzlerce çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarma dalgası devam ederken bir hamle de Ubisoft’tan geldi.

Assassin’s Creed, Prince of Persia ve FarCry serileri gibi çok satan oyunların yapımcısı Ubisoft, Toronto’daki stüdyosundaki bazı çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı. Ubisft, Toronto’dan 33 çalışanını işten çıkardı.

Ubisoft’un Toronto’daki stüdyosundaki çalışanları işten çıkarmaya karar vermesi dikkat çekti. Çünkü söz konusu stüdyo Prince of Persia Sands of Time’ı yeniden yapmak için çalışıyordu. Dev şirket, işten çıkarmaların oyunun yapım sürecini olumsuz etkilemeyeceğinin altını çiziyor.

Öte yandan Toronto stüdyosu Sprinter Cell’in yeniden yapımı için de çalışıyor.

Son dönemde Microsoft, Take Two ve Squere Enix gibi dev şirketler çok sayıda çalışanını işten çıkarmıştı. Ayrıca bazı dev şirketler bazı ufak stüdyolarını da kapatarak iş gücü sayısını hafifletmeye çalıştı. İşten çıkarmaların önümüzdeki dönemde farklı şirketlerde devam etmesi bekleniyor.