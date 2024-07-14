Dev uyuşturucu operasyonu. 54 kişi tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 409 bin 45 adet uyuşturucu hap ve 16 kilogram 219 gram esrarın yanı sıra 28 kilogram skunk, 797 gram metamfetamin, 567 gram sentetik kannabinoid, 46 gram eroin, 43 kök hint keneviri, 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 1 tüfek bulundu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.