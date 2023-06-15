DEVA Partili Burak Dalgın’dan dikkat çeken enflasyon tarifi 'Enflasyon hırsızlıktır, Enflasyon ahlaksızlıktır’

Dalgın, enflasyonun vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü, ev ve araba gibi hayallerin ertelendiğini, borç ödemelerinin geciktirildiğini belirtti. Enflasyonun sadece rakamlardan ibaret olmadığını, ekonomik kötülüğün toplumsal sorunlara yol açtığını vurguladı.

Dalgın, şöyle konuştu: "Geçen sene cebinizde 150 TL ile bir kilo kıyma alabiliyorken, bu sene yarım kilo kıyma alabiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki cebinizden yarım kilo kıymayı birisi çalmış. Bu hırsızlıktır. Çalışan insanların ev ve araba gibi hayalleri uzaklaşıyor. Bu fakirleşmedir. Enflasyon olan yerde borcunu ödemeyenler çoğalıyor. Bu da ahlaksızlıktır."

DEVA Partisi, Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın şunları söyledi:

“ENFLASYON NE DEMEK?”

“Bir tanesi hayat pahalılığı ve geçimle başlayalım. Enflasyon ne demek?

Bir adım geri gidelim, Enflasyon çok konuşulan bir şey de…

Enflasyon bence 3 şey demek.

“ENFLASYON HIRSIZLIK DEMEK”

Şimdi bir tanede hırsızlık demek adıyla sanıyla söylüyorum, Enflasyon eşittir, hırsızlık.

Neden?

Sizin cebinizde 150 TL para varsa geçen sene bir kilo kıyma alıyordunuz. Bu sene yarım kilo kıyma alabiliyorsunuz, cepten yarım kilo kıymayı birisi almış.

Nereye gitti bu para?

“ENFLASYON FAKİRLEŞME DEMEK”

İkincisi enflasyon fakirleşme demek. Çünkü ev alabilmek, araba alabilmek. Bunlar zaten artık bir hayal haline geldi. Hani orta sınıfın, orta direğin memleketin ortasındaki çıtanın en büyük hayali nedir?

İki anahtardır ve hep böyle büyüdük. Yani bir ev, bir araba.

Şimdi bunlar böyle uzun hayaller haline geldi. Arabalar olmuş herhalde 700-800 bin liradan bir milyon liradan başlıyor. Yukarı doğru gidiyor, evler olmuş 3-4 milyon lira çalışan insanların bunlara ulaşması çok zor.

Onu bırakın çoğunlukla çocuğuna süt peynir alması çok zor ve biz bunun bedelini çok uzun sürede ödeyeceğiz. Çünkü kötü beslenmenin bir bedeli var.

Bakın ekonomi sadece rakamlar değil, ekonomik kötülük, kötü beslenme demek, ekonomik kötülük, eşler arasında kavga, tartışma demek, ekonomik kötülük, asayiş olaylarının artması demek ki ikincisi bu.

“ENFLASYON AHLAKSIZLIK DEMEK”

Üçüncüsü de enflasyon ahlaksızlık demek. Ahlaksızlıkla neyi kastediyorum?

Enflasyon olan yerde kimse borcunu ödemez. Çünkü paranın değeri düşüyor. Nasıl olsa 3 ay sonra 6 ay sonra öderim der.

Enflasyon olan yerde parasını biriktiren insan adeta cezalandırılır, parası erir. Demek ki enflasyon ya da hayat pahalı dediğimiz şey aslında bir hırsızlık ikincisi fakirleşme, üçüncüsü ahlaksızlık.

Bunu bilmeniz ve bunu çözmemiz lazım.

Yani bizim enflasyon problemini adeta beline kazmayı indirmeme izin gerekçesi bu.

Yoksa teknik rakamlar işte baz puanlar, milyar dolarlar bilmem neler önemli tabi de…Esas mesele bu.

Diğer meselemizi işsizlik.

Şimdi bizim Türkiye’de dün rakamlar açıkladı benim beni ilgilendiren rakam çalışan sayısı. Yüzdelere ben bakmıyorum çünkü iş aramayanları siz o rakamlara katmazsanız o rakamlarla istediğiniz gibi gösterebilirsiniz.”