Tüketici Güven endeksi Haziran'da 6,5 puan birden düştü

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketici Güven endeksi bu ay 6,5 puan birden düşerek, 85,1'e geriledi

Tüketici Güven endeksi Haziran'da 6,5 puan birden düştü

Haziran ayında Tüketici Güven endeksinde büyük bir gerileme yaşandı. Hem de 6,5 puanlık...

TÜİK, haziran ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, 2023'ün ilk 5 ayında 79,1'den hızla 91,1'e çıkan endeks, haziranda yüzde 6,5 azaldı. Endeks, haziranda 85,1 değerini aldı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasıyla Türkiye yeni bir döneme başladı. Gözler yeni kurulan iktidarla birlikte ekonomide atılacak adımlara çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında 91,1 iken haziran ayında yüzde 6.5 oranında azalarak 85.1 oldu.

BEKLENTİLER DÜŞÜK ÇIKTI

Haziran'da hanenin maddi durumu 70,6'dan 69,1'e, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 94'ten 85,8'e, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 100,5'ten 92,7'ye geriledi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

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