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Deva Partili Şanlıoğlu: Partimize Yapılan Aday Adaylığı Başvurularının Yaklaşık Yüzde 30'unu Genç

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, “Yüzde 20 genç kotasını partimizin her kademesinde uyguladık. Partimize yapılan aday adaylığı başvurularının yaklaşık yüzde 30'unu gençler oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:13
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Deva Partili Şanlıoğlu'ndan açıklama

Deva Partili Şanlıoğlu: Partimize Yapılan Aday Adaylığı Başvurularının Yaklaşık Yüzde 30'unu Genç
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DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, "DEVA Partisi olarak ilk seçim heyecanımızı yaşıyoruz. Partimiz için milletvekilliği aday adaylığı başvuru sürecini tamamladık. Yüzde 20 genç kotasını partimizin her kademesinde uyguladık. Partimize yapılan aday adaylığı başvurularının yaklaşık yüzde 30'unu gençler oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, partideki milletvekili aday adaylığı başvurusu süreci ile ilgili açıklama yaptı. Şanlıoğlu, şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023, ülkemiz için oldukça kritik bir dönüm noktası olacak. Bizim için aynı zamanda bu seçim, ayrı bir heyecan. DEVA Partisi olarak ilk seçim heyecanımızı yaşıyoruz. Partimiz için milletvekilliği aday adaylığı başvuru sürecini tamamladık. Başvuran herkes için hayırlı olsun, hepinize başarılar diliyorum. DEVA Partisi olarak, parti kuruluşumuzda çok önemli bir prensip belirledik. Gençlerin, partimizin her kademesinde olması gerektiğini parti tüzüğümüze işledik. Yüzde 20 genç kotasını partimizin her kademesinde uyguladık. Partimize yapılan aday adaylığı başvurularının yaklaşık yüzde 30'unu gençler oluşturuyor.

Genç temsiliyetini önemseyen ve elini taşın altına koyan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzda uyguladığımız prensibi, milletvekili adaylarımızın en az yüzde 20'sini gençlerden oluşturarak sürdüreceğiz ve Gençlik Eylem Planımızı, Meclis'e taşıyacağız. Çünkü gençlerin sorunlarının gerçek anlamda çözüm bulmasını sağlayacak olan yine gençler olacak. Yarının Türkiye'sinde görüşmek üzere."

Kaynak: ANKA

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