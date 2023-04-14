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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, partisinden gece yarısı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla istifa etti. Fırat "Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 07:03
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, "Gördüğü lüzum üzerine" partiden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter'dan "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlıklı bir açıklama yayınlayan DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum.

Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.

Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim."

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