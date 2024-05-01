Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldılar. 'Beni aldattın' dedi

Kaynak: Birsen Altuntaş
Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldılar. 'Beni aldattın' dedi
Rapçi Blok3 öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş’tan ayrıldı.

Son olarak geçtiğimiz Cumartesi final yapan Korkma Ben Yanındayım’da başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş’ın dizideki öpüşme sahnesi sevgilisi ile ayrılmasına neden oldu.

fdg.jpg

25 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş NOW’da yayınlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol almış, Eren Ören’le partner olmuştu.

Dizide partneriyle senaryo nedeniyle uzun bir öpüşme sahnesinde oynayan genç oyuncunun bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı öğrenildi.

korkma-850x521.jpg

BLOKLADI

Kulislerde dolaşan bilgiye göre gerçek ismi Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Blok3 dizideki sahneden rahatsız oldu.

Fakat bununla da kalmadı ve Nilsu Berfin Aktaş’ı “Beni aldattın” diyerek blokladı.

gmff98ow0aaj3oy.jpg

Son Haberler
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı Gündem
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak? Gündem
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak?
Starbucks bilançosu boykot etkisinde Ekonomi
Starbucks bilançosu boykot etkisinde
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor Spor
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat Ekonomi
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı