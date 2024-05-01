Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi sevgilisi Blok3 öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldılar. 'Beni aldattın' dedi

Son olarak geçtiğimiz Cumartesi final yapan Korkma Ben Yanındayım’da başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş’ın dizideki öpüşme sahnesi sevgilisi ile ayrılmasına neden oldu.

25 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş NOW’da yayınlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol almış, Eren Ören’le partner olmuştu.

Dizide partneriyle senaryo nedeniyle uzun bir öpüşme sahnesinde oynayan genç oyuncunun bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı öğrenildi.

BLOKLADI

Kulislerde dolaşan bilgiye göre gerçek ismi Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Blok3 dizideki sahneden rahatsız oldu.

Fakat bununla da kalmadı ve Nilsu Berfin Aktaş’ı “Beni aldattın” diyerek blokladı.