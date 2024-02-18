DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu. Yerel seçimlere tek başına girme kararı almıştı

DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu. İstanbul’da Parti Sözcüsü İdris Şahin, Ankara’da eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Mümtaz Akıncı, İzmir’de ise İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu aday gösterilecek.