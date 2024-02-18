DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu. Yerel seçimlere tek başına girme kararı almıştı

Kaynak: ANKA
DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu. Yerel seçimlere tek başına girme kararı almıştı
DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu. İstanbul’da Parti Sözcüsü İdris Şahin, Ankara’da eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Mümtaz Akıncı, İzmir’de ise İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu aday gösterilecek.

Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de göstereceği adaylar belli oldu.

İstanbul’da Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü İdris Şahin’in, Ankara’da eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Mümtaz Akıncı’nın, İzmir’de ise İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu’nun aday gösterileceği öğrenildi.

Öte yandan Trabzon’da Selçuk Keskin, Giresun’da Murat Uçar, Samsun’da da Kebire Birer Türk’ün adaylıkları kesinleşti.

Adaylar, partinin bugün Bilkent Otel’de düzenleyeceği toplantıda Genel Başkan Ali Babacan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

DEVA Partisi daha önce 250’ye yakın adayını açıklamıştı.

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