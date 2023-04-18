Devid Beckham'dan eşine romantik doğum günü mesajı

Bir dönemin ünlü futbolcusu David Beckham ile 4 Temmuz 1999'dan günümüze mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, 49'uncu yaşına girdi.

David Beckham, 4 çocuğunun annesi Victoria Beckham'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ile kutladı.

"BİZE HER GÜN İLHAM VEREN ANNE"

Eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan David Beckham, "En harika eşe ve bize her gün ilham veren anneye mutlu yıllar. Seni seviyoruz, en mükemmel günü yaşamayı hak ediyorsun" notunu düştü.