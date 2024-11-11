Devlet Bahçeli Genel Merkez önüne ağaç dikti. Anlamını eş kenar üçgenle anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında başlattığı '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, MHP 'Biz kardeşiz' temasıyla ağaç dikme kampanyası başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile genel merkez önüne de 3 ağaç dikildi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarına açıklama yaparak, "Çam ağacının 3 türü var. Eş kenar üçgen kenarları eşit açıları 60 derece olan üçgenlerdir. Önemlidir, toplum hayatında önemlidir. Göknar, Cumhurbaşkanlığı yürütmedir, yasama 'mavi ladin', bağımsız yargıyı 'sedir' olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır. Her şeyin bir anlamı vardır" ifadelerini kullandı.

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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli ağaçlandırma günü münasebetiyle, 'Biz Kardeşiz Ağaçları' genel merkezin önüne dikildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından, 'göknar' yürütmeyi, 'sedir' yargıyı, 'ladin' yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim'den sonra başlattığı sürecin ardından köknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 santimetre olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı" denildi.