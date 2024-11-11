Devlet Bahçeli Genel Merkez önüne ağaç dikti. Anlamını eş kenar üçgenle anlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli Genel Merkez önüne ağaç dikti. Anlamını eş kenar üçgenle anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile MHP Genel Merkezi önüne 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle 'Biz kardeşiz' temasıyla göknar, sedir ve ladin ağaçları dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında başlattığı '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, MHP 'Biz kardeşiz' temasıyla ağaç dikme kampanyası başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile genel merkez önüne de 3 ağaç dikildi.

Devlet Bahçeli bu soruya ne cevap verecek? Ünlü gazeteci ikinci Öcalan çağrısının peşine düştüDevlet Bahçeli bu soruya ne cevap verecek? Ünlü gazeteci ikinci Öcalan çağrısının peşine düştü

MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarına açıklama yaparak, "Çam ağacının 3 türü var. Eş kenar üçgen kenarları eşit açıları 60 derece olan üçgenlerdir. Önemlidir, toplum hayatında önemlidir. Göknar, Cumhurbaşkanlığı yürütmedir, yasama 'mavi ladin', bağımsız yargıyı 'sedir' olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır. Her şeyin bir anlamı vardır" ifadelerini kullandı.

bahceliagac.jpg

Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi gözünü kararttı! Köşesinden Devlet Bahçeli'ye ayar verdiHürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi gözünü kararttı! Köşesinden Devlet Bahçeli'ye ayar verdi

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli ağaçlandırma günü münasebetiyle, 'Biz Kardeşiz Ağaçları' genel merkezin önüne dikildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından, 'göknar' yürütmeyi, 'sedir' yargıyı, 'ladin' yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim'den sonra başlattığı sürecin ardından köknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit eş kenar üçgenin iç açılarının 60 santimetre olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapıldı" denildi.

Son Haberler
Avukata cinsel içerikli mesajlar atan şahıs tutuklandı
Avukata cinsel içerikli mesajlar atan şahıs tutuklandı
Devlet Bahçeli Genel Merkez önüne ağaç dikti. Anlamını eş kenar üçgenle anlattı
Devlet Bahçeli Genel Merkez önüne ağaç dikti. Anlamını eş kenar üçgenle anlattı
'6 ilde büyük deprem bekleniyor'. Uzman isim açıkladı
'6 ilde büyük deprem bekleniyor'. Uzman isim açıkladı
Mauro Icardi'den dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!
Mauro Icardi'den dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!
AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
AUZEF ara sınav sonuçları açıklandı. AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?