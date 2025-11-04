Siyasetin gündeminde, AKP ile MHP arasında olduğu düşünülen bir "çatlak" konuşuluyor. "Çatlak" gerekçesi olarak da KKTC seçimleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın durumu ve Bahçeli'nin Beştepe'deki 29 Ekim programına katılmaması gösteriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında gündemdeki tartışmalara yanıt verdi.

BAHÇELİ GAZETECİYİ HEDEF ALDI

KARAR gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun 2 Kasım'da yayımlanan "Arada hadise/ler var; MHP ile AK Parti bağı kopar mı?" başlıklı yazısını hedef alan MHP lideri Bahçeli, sert yanıt verdi.

Bahçeli, "Tıynetini çok iyi bildiğimiz bir gazeteci, merhum Server Yesari Bey’in Hisarbuselik şarkısını dinlemeye ne derseniz diyerek, arada hadiseler var, MHP ile AK Parti’nin bağı kopar mı başlıklı bir köşe yazısını geçen Pazar günü kaleme almış" ifadeleri ile Koru'yu hedef aldı.

KORU NE YAZMIŞTI?

Gazeteci yazar Fehmi Koru, köşe yazısında "AKP-MHP çatlağı" gündemini ele alarak "Servet Yesari Bey’in Hisarbuselik şarkısı"na işaret etti.

Fehmi Koru

Koru şu ifadelere yer verdi:

Şarkının sözlerine dikkatinizi çekerim:

“Bir hadise var can ile cânân arasında / Kaldım yine bir âteş-i hicran arasında / Bir tir-i kaza var yine müjgân arasında / Kasd etmek için cânâ bir imkân arasında.”

Ayrılık ateşiyle yanıp tutuşan şair, kendisi ile sevgilisi arasında bir sorun yaşandığının farkında. Sevgilisi öfke dolu bakışlarını üzerine çevirmiş, şaire bir ceza vermek için fırsat kolluyor…

Aşıklar arasında çıkan bir ‘hadise’ dört mısrada ancak bu kadar isabetle anlatılır.

MHP ile AK Parti arasında varlığı artık saklanamayan ve bir süredir siyaset gündemini işgal eden soğukluk, bu şarkının sözlerini akla getirmiyor mu?