KKTC seçimleri ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki 29 Ekim programına katılmaması "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına sebep oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iddiaya partisinin grup toplantısında cevap vererek "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" dedi. MHP lideri "Dertler sağanak olsa da biz buradayız" ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE'DEN İLK YORUM

Bahçeli'nin ittifak hakkındaki açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen yorum dikkat çekti.

Yılmaz, 'Bahçeli'nin açıklamamaları Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"CUMHUR İTTİFAKI HAKİKAT ODAKLI BİR İTTİFAKTIR"

Yılmaz'ın, kişisel X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle

"Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür. Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme,Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz"