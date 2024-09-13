Devlet Bahçeli’nin öldüğü iddiasına MHP'den açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli’nin öldüğü iddiasına MHP'den açıklama geldi

Sosyal medyada iddia edilen MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yaşamını yitirdiği iddialarına MHP'den sert ifadelerle yalanlama geldi. Ayrıca söz konusu iddiayı Gazeteci İsmail Saymaz da yalanladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybettiğine dair iddialar, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille yalanladı.

İşte o ifadeler:

"Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Ayrıca Gazeteci İsmail Saymaz, konu hakkında Halk TV'de önemli açıklamalar yaptı.

Saymaz; Programda yayına katıldığından beri çok sayıda mesaj aldığını söyledi.

Bahçeli'nin hayatını kaybettiğine yönünde iddialar olduğunu söyleyen Saymaz, iddiaları MHP'li yetkililere sorduğunu iletti.

Saymaz, "Çünkü ciddiye alınır düzeyde isimler bana yazdılar. MHP'li yetkililer bana, Bahçeli'nin bu akşam genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız'la bir etkinliğe katıldığını ve sağlığının gayet yerinde olduğunu bu şaiyanın FETÖ'cüler tarafından çıkarılıp dolaşıma sokulduğunu söylediler" sözlerini kullandı.

Ayrıca Bahçeli’nin öldüğü iddiaları MHP yetkilileri tarafından da yalanlandığı bildirildi.

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