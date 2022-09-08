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Devlet Başkanı'nın yardımına Superman koştu. Her şey konuşmasını yaptığı sırada oldu

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric konuşma yaparken, süper kahraman kostümü içinde bisikletini sürerek başkanın etrafında dolaşan küçük çocuğun videosu gündem oldu. 

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 08:28
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:51
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Devlet Başkanı'nın yardımına Superman koştu. Her şey konuşmasını yaptığı sırada oldu

Devlet Başkanı'nın yardımına Superman koştu. Her şey konuşmasını yaptığı sırada oldu
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Süper kahraman kostümü giymiş küçük bir çocuğun, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric konuşma yaparken bisiklet sürerek başkanın etrafında döndüğünü gösteren video gündem oldu.

Video klibi, Boric'in Şililileri, ezici bir çoğunlukla reddedilen yeni anayasayı desteklemek üzere oy kullanmaya çağırdığı sırada kaydedildi.

Halk Tv’nin aktardığına göre, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Başkan konuşmaya devam ederken, kırmızı bir şapka ve mavi bir süper kahraman tulumu giymiş olan küçük çocuğun, olanlardan habersiz bir şekilde mavi bir denge bisikletiyle Boric'in etrafında döndüğü görüldü.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü yaklaşık 7.9 milyon Şilili anayasa taslağına karşı oy kullanırken 4.9 milyon Şilili lehte oy kullandı ve bu durum anayasanın kabul edilmesini destekleyen ülkenin genç başkanına darbe vurdu.

YENİ ANAYASANIN İÇERİĞİ

Şili'de hazırlanan yeni anayasa, devlet çalışanlarının yarısının kadınlardan oluşması, ülkedeki 11 yerli topluluğun tanınarak Şili'nin "çok uluslu ülke" olarak tanımlanması, cumhurbaşkanı adayı olma yaşının 35'ten 30'a düşürülmesi, kürtajın yasal hale getirilmesi, Senatonun kaldırılması ve yerine Bölgeler Meclisi kurulması, su kriziyle mücadele için su kaynaklarına "sahiplenilemez" statüsü verilmesi ve Ulusal Sular Ajansı kurulmasının da aralarında bulunduğu 388 maddeden oluşuyordu.

Yeni anayasa, Ekim 2020'de anayasanın yeniden yazılıp yazılmaması için yapılan referandumla kararlaştırılmış, 2021'deki belediye seçimlerinde yeni anayasayı yazacak heyet halkın oylarıyla seçilmişti.

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