Devlet İç Borçlanma senedi DİBS'e yabancıların büyük ilgisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

TCMB verilerine göre yabancılar, 10 Mayıs haftasında net 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi DİBS aldı. 84,7 milyon dolarlık hisse senedi alan yabancılar 17,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldığı açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre yurt dışında yerleşikler 7 haftadır DİBS alımlarını sürdürdüğü tespit edildi. Geçen haftaki DİBS alımı, tarihteki en büyük ikinci ve son 11 yılın en yüksek alımına işaret etti.

TCMB'nin verilerine göre Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi alımı 3 Mayıs-10 Mayıs tarihleri arasında 40 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, 3 milyar 927,3 milyon dolar olan yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolar oldu. DİBS yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıktı.