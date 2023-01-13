﻿Devlete fesat karıştırmak!

Türk Ceza Yasası'nda "ihaleye fesat karıştırmak" suçu var. Yasanın 235'inci maddesinin a bendine göre bu suç, "İhaleye katılmayı engellemek, ihaleye katılma yeterliğine sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak, şartnameye uyan mal veya hizmeti kabul etmemek veya uymayanı kabul etmek" şekillerinde işlenebilir...

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Peki bu "fesat" denilen kötülük sadece ihaleye mi karıştırılır?

Meselâ 1991'den itibaren ABD dayatmasıyla "Çekiç Güç'ü Türkiye'ye davet etmek" ve Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmasına yol açmak nedir?

Mesela 2011'den itibaren, yine ABD dayatmasıyla "komşu ülke Suriye aleyhine asker toplamak, eğitmek, donatmak ve maaşa bağlamak" nedir?

Teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye akın etmesini teşvik ettikten sonra PKK/PYD tarafından zorla boşaltılan bölgede bir devlet daha kurulması, milyonlarca insanın Türkiye'ye sürülmesi, ayrıca bilinçli ve sistematik olarak Türkiye'nin nüfus yapısının değiştirilmesi için eski Afgan ordusu askerlerinin bile yasa dışı olarak sınırlardan içeri alınması nedir?

Bu kadar "savaşçı"nın Türkiye'ye kabul edilmesinin amacı nedir? Bütün bunların Türkiye'yi içeriden çökertmek için hazırlanan projenin gereği olduğu çok açık değil midir?

Bütün bu faaliyetler, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, bağımsızlığını zayıflatmak değil midir?

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Üniversite sınavları ve kamuya alınacak bütün personel sınavlarının sorularını çalıp, devleti ele geçirmeyi planlamak nedir?

Bu suçu işleyen sadece 10 kişiye dava açıldı! Soruşturma kapsamında 6'sı eski ÖSYM çalışanı olan 10 şüphelinin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "ÖSYM kanununa muhalefet", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlamak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi...

Dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye şaibeli sınavların araştırılması için soru önergesi vermişti. Özel, önergede "AKP iktidarı, herkesin gözü önünde yaşanan bu iddialar hakkında gerekli önlemleri almayarak, bu hırsızlığın en az 5 yıl daha devam etmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Bu dava ne oldu sahi? Uykuya mı bırakıldı? Hiç haber yok...

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Ya yolsuzluklar... İhaleleri hep aynı gruplara vermek, her ihaleden yüzde 20 ile yüzde 50 arasında komisyon almak nedir? Bu paralar nerede ve kaç yüz milyar dolar ediyor? Bunu takip eden, soruşturan var mı?

Bütün bunlar dururken, "Sen nasıl olur da İstanbul'u elimizden alırsın" diye Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davasından hapis ve siyasi yasak kararı çıkması yetmediği için bir taraftan terör soruşturması, bir taraftan da "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açılması nedir?

Ankara'da Mansur Yavaş hakkında da bir sürü iğrenç iddia öne sürülmüştü... Sonra ne oldu? Hepsi uydurma çıktı... İftira atanlar hakkında bir soruşturma açıldı mı?

Türk ordusunu çökertmek için Ergenekon, Balyoz ve Askerî Casusluk suçlamalarını tezgâhlayanlar nerede şimdi? Onların açtığı davalarda mahkûm edilenleri, içeride tutmak nedir?

Orduya siyaset karıştırmak nedir?

Bütün bunlar devlet işlerine fesat karıştırmak değil midir?