Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar

Kaynak: İHA
Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporu doğrultusunda, geçtiğimiz 1 Aralık 2023 tarihinde Hekimhan Mal Müdürlüğü'nde kamuya 21 milyon 316 bin 262 TL zarar uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte ortak hareket ettikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Malatya merkezli operasyon, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 9 şüphelinin tutuklandığı belirtilirken, emniyet yetkilileri zanlıların kamu zararına yol açma iddiasıyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Son Haberler
80 yaşında üne kavuşan moda ikonu 102 yaşında öldü Magazin
80 yaşında üne kavuşan moda ikonu 102 yaşında öldü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor Gündem
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi Gündem
Eskişehir’de 1 milyon TL değerinde tütün ürünü ele geçirilirdi
Yöresel Beyran Çorbası nasıl yapılır? Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Yöresel Beyran Çorbası nasıl yapılır? Yöresel Beyran Çorbası tarifi için malzemeler neler?
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı Spor
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez podyumda damgasını vurdu. Giydiği kıyafete herkes çok şaşırdı
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti Yaşam
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti