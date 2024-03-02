Devleti 21 milyon TL zarara uğrattılar

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporu doğrultusunda, geçtiğimiz 1 Aralık 2023 tarihinde Hekimhan Mal Müdürlüğü'nde kamuya 21 milyon 316 bin 262 TL zarar uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte ortak hareket ettikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Malatya merkezli operasyon, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 9 şüphelinin tutuklandığı belirtilirken, emniyet yetkilileri zanlıların kamu zararına yol açma iddiasıyla ilgili detaylı bilgi vermedi.