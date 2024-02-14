Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı

Kaynak: DHA
Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı
Kocaeli'de kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonu sürüklenerek fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelen olayda, F.O.'nun kullandığı 41 L 9070 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi.

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Kamyon, devrilmenin etkisiyle otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik kulübesine hızla çarptı. Yaşanan kazada, kamyon sürücüsü ve güvenlik görevlileri S.P. ile S.Ö. yaralandı. Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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