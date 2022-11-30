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Devrilen otobüsün şoförü tutuklandı

Rize'den Zonguldaka'a giderken Bartın'da devrilen 37 yolcu taşıyan otobüsün şoförü tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:30
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Devrilen otobüsün şoförü tutuklandı

Devrilen otobüsün şoförü tutuklandı
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İHA
Rize’den Zonguldak’a seyir halinde olan M.E. (31) yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü Bartın’ın Akçamescit köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112, AFAD, Jandarma ve Emniyet ekibi sevk edildi. 40 kişinin yaralandığı kazada otobüs ağaçlara çarparak durabildi.

Otobüsteki yaralılar 112 ekiplerinin olay Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken Jandarma ekiplerince gözaltına alınan otobüs şoförü M.E. ise sevk edildiği adli makamlarca, "Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

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