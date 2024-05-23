Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir TIR devrildi. TIR'ın sürücüsünün yaralandığı kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Çayırova ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında TIR devrildi ve sürücü yaralandı.

Olay, İbrahim Ç. tarafından yönetilen ve pet şişe su yüklü olan TIR'ın kontrolünün Anadolu otoyolu bağlantı noktasında kaybedilmesiyle meydana geldi.

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Araç, kot farkı nedeniyle karşı şeride geçerek bir aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Devrilen TIR'ın çarptığı direk, Ali Ö. tarafından kullanılan 16 APD 148 plakalı hafif ticari araca zarar verdi.

Yaralanan TIR sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Karayolları ekipleri de TIR'ın kaldırılması için çalışmalara başladı.

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