Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kadir Özaltın (75), kendi tarlasını sürerken kaza geçirdi. Tarla kenarından kayarak devrilen traktörün altında kalan Özaltın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Özaltın’ı traktörün altından çıkararak kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen Özaltın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özaltın’ın cenazesi otopsi için Altunhisar ilçe devlet hastanesine gönderildi.