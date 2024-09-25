Devrilen vinç can aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Devrilen vinç can aldı

Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan 20 yaşındaki inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesinde vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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