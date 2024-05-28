Devrim Akyıl: Eğer gerçek değilse Türk borsa tarihinin en büyük manipülasyonudur

Ünlü ekonomist Devrim Akyıl, Gazeteci Bahar Feyzan’ın Youtube kanalında Yapı Kredi Bankası’nın yüzde 61’inin Birleşik Arap Emirlikleri’nin First Abu Dhabi Bank’a 8,5 milyar dolara satılacağı iddialarını yorumladı.

Konuşulan fiyatların uçuk olduğunu belirten Akyıl, bir tuhaflık olduğunu savundu.

Akyıl’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

“KOÇ GRUBU HİÇ DÜŞÜNMESİN YAPI KREDİ’Yİ SATSIN”

Çok acayip işler oluyor orada. Bundan tam 22 ay önce 2 milyar dolardan işlem gören şirket. Reuters’ta çıkan haberi görüyorsun, yüzde 61’i için 8,5 milyar dolar yani şirketin 13 milyar dolarlara çıkacağı doğrultusunda. Bana biraz uçuk geldi. Oluyorsa Koç Grubu hiç düşünmesin öyle pazarlık falan yapmasın.

“UÇUK BİR RAKAM”

Böyle bir şey varsa veren bana göre uçuk bir rakam. Düşünsene 2 sene önce 2 milyar dolara alıcı bulamazken, bugün bunun 5 katı değere almak isteyenler var. Öyleyse versinler satsınlar çıksınlar. Bir tuhaflık var. Bankam olsa anında satarım yani. Dolar bazında 2 senede bu kadar kazanmak çok büyük para yani. Herkes böyle bir parayı almak ister. Birazcık arkasında başka şeyler var.

“YA DEVLET YA ARAP BANKASI KALACAK”

Bir de benim rahatsız olduğum şey. Artık Türkiye’de özel bankalar kalmayacak. Ya Arapların olacak ya devletin. Oraya doğru gidiyoruz, Avrupa banka sayısı azaldı. Sağlıksız bir olay.

“FİYATLAR GERÇEK DEĞİLSE BÜYÜK MANİPÜLASYON”

Burada bu fiyatlar gerçek değilse, bir manipülasyonsa Türk borsa tarihinin en büyük manipülasyonudur. Bu fiyatlar gerçeği yansıtmıyorsa… Gerçekse Koç Grubu bir an bile durmaz yani anında verir çıkar yani. Çok iyi fiyatlar.

“YABANCILAR SADECE BANKA HİSSESİ ALIYOR”

Ne olup bittiğiyle ilgili ciddi sorularım var. Özellik son 6 ay içerisinde banka hisselerinde yabancı çok büyük manipülasyonu var. Ülkeye sert şekilde giriş yaptılar. Başka neredeyse hiçbir şey almadılar. Bazı holding ve banka hisselerinde acayip alım yaptılar. Yerli kimse yok neredeyse… Yabancı aldı aldı o yüzden bu haberler çıkıyor. Burada bir manipülasyon kokusu var. Umarım gerçektir bu fiyatlar, umarım Koç Grubu o parayı alır, ülkeye döviz girer, yatırım yapar.