DHKP-C üyesi yakalandı

Kaynak: İHA
DHKP-C üyesi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda aranması olan DHKP-C üyesi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlediği operasyon kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan İlyas A.'yı 29 Temmuz'da Sultanbeyli ilçesinde gözaltına aldı. İlyas A.'nın, 2015 yılında TAYAD ve 2016 yılında Gazi Mahallesi'ndeki Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin sorumlusu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan İlyas A., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele şubesine getirildi. Polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlyas A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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