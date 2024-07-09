DHMİ Haziran ayı Tokat verilerini açıkladı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı’nın 2024 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Haziran ayında Tokat Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 14.407 oldu. Aynı dönemde, iç hatlarda 122, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 124 uçak iniş-kalkış yaptı. Haziran ayında yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplam 126 ton olarak kaydedildi.

Ocak-Haziran dönemi verilerine göre, Tokat Havalimanı’nda yolcu trafiği 80.211, uçak trafiği 659, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 674 ton olarak gerçekleşti.