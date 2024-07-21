Dibi yanmış tencere nasıl temizlenir?

Yanmış tencereye tabanını kaplayacak kadar su koyup, içine bulaşık deterjanı ekleyerek iyice köpürtün. Bu karışımı ocakta 15 dakika kaynatın ve bir gece bekletin. Ertesi gün, tahta spatula ile yanıkları kazıyın. Gerekirse işlemi tekrarlayıp ardından tencereyi normal şekilde yıkayın.

Tencerenin dibine bir yemek kaşığı iri taneli tuz ve yarım limonun suyunu ekleyin. Karışımı yarım saat bekletin. Sürenin sonunda, temiz bir süngerle tencereyi nazikçe ovalayın. Bu işlem yanık lekelerini çıkarmayı kolaylaştıracaktır.

Tencere hala sıcakken, tahta kaşık kullanarak dipteki kalıntıları temizleyin. Metal kullanmaktan kaçının, çünkü bu tencerenin dibine zarar verebilir. Tencere soğuduğunda, tabanını kaplayacak şekilde karbonat ekleyin. Üzerine biraz su ekleyip dört saat bekletin. Beklemenin ardından tencereye kaynar su ekleyip 20 dakika kaynatın. Suyu döküp tencereyi normal şekilde yıkayın.

Eğer yanık lekeleri fazla değilse, sirke ile tencerenizi parlatabilirsiniz. Tencereye bir su bardağı sirke ekleyip kapağını kapatın ve bir gece bekletin. Ertesi gün sirkeyi döküp, deterjanlı süngerle tencereyi temizleyin.

Tencereniz çok yandıysa, bulaşık veya toz çamaşır deterjanı kullanabilirsiniz. Tencereye deterjan ekleyip suyla doldurun ve ocakta 10-15 dakika kaynatın. Su kaynarken, tahta kaşık ile yanık kalıntılarını kazıyın. Suyu döküp tencereyi süngerle ovarak temizleyin.

Tencere veya tavalarınızdaki kahverengi ve siyah lekeleri temizlemek için öncelikle soğuk olduklarından emin olun. Bir bulaşık süngerine bir yemek kaşığı karbonat koyup üzerine yarım limon sıkın ve yanık bölgeyi ovun. Eğer lekeler çıkmadıysa, sıcak su dolu tencereye 3-4 kaşık karbonat ve 2 kaşık beyaz sirke ekleyin. Yanmış tencereyi bu karışımda dört saat bekletip ardından ovalayarak temizleyin. İşlemi yapmadan önce, iri taneli tuz ile yanmış bölgeyi ovmanız lekenin daha hızlı çıkmasını sağlayabilir.