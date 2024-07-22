Ünlü amigosu evinde ölü bulundu. Karabükspor taraftarları yasta

Olay, Üniversite Mahallesi'nde yaşayan Kemal Öztürk'ün evinde gerçekleşti. Kemal Öztürk'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kemal Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine yönlendiren sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Kemal Öztürk'ün yaşamanı yitirdiğini tespit etti.

Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Kemal Öztürk'ün cansız bedeni yapılan incelemenin sonrasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

'Laz Kemal' olarak bilinen Kemal Öztürk'ün uzun zamandır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilirken, kesin ölüm sebebi ise otopsi sonrası belli olacak.