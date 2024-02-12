Didem Soydan aldatıldığını öğrenince intikamını başkası ile birlikte olarak almış. Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Mynet
Didem Soydan aldatıldığını öğrenince intikamını başkası ile birlikte olarak almış. Sosyal medyada gündem oldu
Başarılı manken Didem Soydan, 3 yıllık sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince eski flörtlerinden birisini arayarak onunla birlikte olup intikam aldığını açıkladı. Soydan’ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, takipçilerine verdiği cevaplar ile gündemden düşmeyen başarılı manken Didem Soydan bu defa verdiği röportaj ile gündem oldu. Podyumların tanınan yüzü Didem Soydan, gazeteci Mirgün Cabas’a röportaj verdi.

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Kendisini aldatan sevgilisine yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü. Soydan 3 yıllık ilişkisinin bitmek üzere olduğunu, “İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda.

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Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil" sözleri ile açıklarken herkesi şaşırtan intikam hareketini şu şekilde anlattı:

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"Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam.

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Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum.

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Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım."

Soydan’ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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