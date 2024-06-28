Didim'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Didim'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 1 kişiyi gözaltına aldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, 42 yaşındaki şüpheli C.Ö.'yü takibe alarak ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda yapılan aramalarda; 2 kilogram kannobinoid uyuşturucu madde, 51 gram bonzai, 25 gram metamfetamin ve 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw235739-01.jpg

aw235739-02.jpg

Son Haberler
Sıcakta bekleyen sularda büyük tehlike! Bu kodu görünce sakın içmeyin Sağlık
Sıcakta bekleyen sularda büyük tehlike! Bu kodu görünce sakın içmeyin
4 ilde uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı Yerel Haberler
4 ilde uyuşturucu operasyonu. 7 gözaltı
Damperli kamyon böyle şaha kalktı! Görenler şaştı kaldı Gündem
Damperli kamyon böyle şaha kalktı! Görenler şaştı kaldı
Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor Teknoloji
Yapay zeka sayesinde hapishaneler yıkılacak. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor
Michael Jackson arkasında dağ gibi borç bırakmış Magazin
Michael Jackson arkasında dağ gibi borç bırakmış
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı Spor
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı
Efsane marka ABD devini satın alıyor. Bir zamanlar herkesin elindeydi Teknoloji
Efsane marka ABD devini satın alıyor. Bir zamanlar herkesin elindeydi