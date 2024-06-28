Didim'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'da jandarma, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, 42 yaşındaki şüpheli C.Ö.'yü takibe alarak ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda yapılan aramalarda; 2 kilogram kannobinoid uyuşturucu madde, 51 gram bonzai, 25 gram metamfetamin ve 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.