Didim’den Tunus’a 1 milyon çipura yavrusu

Aydın ilinde, özellikle son dönemlerde, taze ve dondurulmuş balıkların yanı sıra yavru balık ihracatı da dikkat çekmekte ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmakta.

Bu bağlamda, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonu altında, ihracat için gerekli ön sağlık sertifikaları düzenlenen balıklar hazırlanmakta.

Didim’de yetiştirilen çipura yavruları da, ihracata uygun duruma getirilmişti.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri tamamlanan 1 milyon 485 bin çipura yavrusu, özel bir tesiste üretilmiş ve ihracat için Tunus’a gönderilmek üzere yola çıkarılmıştır.