Diplomasını alıp tatile giderken kazada öldü

Kaynak: DHA
Diplomasını alıp tatile giderken kazada öldü

İzmir’de üniversiteden mezun olan genç, diplomasını aldıktan sonra tatile giderken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin motosikletini 1 hafta önce aldığı öğrenildi.

Zeynel Bilgiç'in kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bilgiç'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, motosiklet kaza yerinden 740 metre ileride bariyerlere dayanmış halde bulundu. Bilgiç'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motokuryelik yapan Bilgiç'in kaza yaptığını duyan iş arkadaşları olay yerine geldi.

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MOTOSİKLETİ 1 HAFTA ÖNCE SATIN ALMIŞ

Zeynel Bilgiç’in 2 gün önce iş yerinden izin aldığı ve kısa süre önce üniversiteden mezun olduğu belirtildi. Bu arada, bir hafta önce motosiklet satın alan Bilgiç’in tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

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