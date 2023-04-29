Diego Rossi'den müthiş gol

Süper Lig'de Sivas deplasmanına çıkan Fenerbahçe, mücadelede 1-0 öne geçti.

Diego Rossi'den müthiş gol

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk oluyor.

Oyuna 14. dakikada Valencia'nın yerine giren Diego Rossi, takımını güzel golle 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada ceza sahasına çok iyi giren Rossi, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
İYİ Parti’den yeni video 'Saray Filmcilik takdim eder: SövKardeşim' Siyaset
İYİ Parti’den yeni video 'Saray Filmcilik takdim eder: SövKardeşim'
Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı Güncel
Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı
Alfons Groenendijk: İstikrarımız yok Spor
Alfons Groenendijk: İstikrarımız yok
Fenerbahçe'de şok. Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı Spor
Fenerbahçe'de şok. Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış.'Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor?' Siyaset
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken çıkış.'Her yıl eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST niye şimdi yapılıyor?'
Serdar Uygun oyundan memnun Spor
Serdar Uygun oyundan memnun