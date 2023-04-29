Diego Rossi'den müthiş gol

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk oluyor.
Oyuna 14. dakikada Valencia'nın yerine giren Diego Rossi, takımını güzel golle 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada ceza sahasına çok iyi giren Rossi, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı.
Süper Lig'de Sivas deplasmanına çıkan Fenerbahçe, mücadelede 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk oluyor.
Oyuna 14. dakikada Valencia'nın yerine giren Diego Rossi, takımını güzel golle 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada ceza sahasına çok iyi giren Rossi, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı.