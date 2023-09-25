Difteri can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 453'e çıktı

Nijerya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ülkede patlak veren difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısını 453 olarak açıkladı.

KAYNAK: AA
Difteri can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 453'e çıktı

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da can almaya devam ediyor.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA), Aralık 2022'den bu yana ülkenin 18 eyaletinde salgının yayılmaya devam ettiğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 453'E YÜKSELDİ

Bu sürede 7 bin 202 difteri vakasının tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 453'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada, sağlık ekiplerinin hastalığa yakalananların yüzde 80'ine aşı yaptığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

ÖLÜME YOL AÇIYOR

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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