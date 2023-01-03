﻿Dijital kimlik... Ev hayvanları ve ev insanları!

Tarım Bakanlığı, "20 başlıkta sahipli hayvanların dijital kimliklendirilmesi hakkında kamuoyu bilgilendirmesi" yaptı...

Hepsini bu sütunda veremem ama bazı soru ve cevaplar şöyle:

SORU: Mikroçip nasıl uygulanıyor?

CEVAP: Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanmaktadır.

SORU: Mikroçip ne işe yarayacak?

CEVAP: Sokağa terk edilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

SORU: Mikroçip uygulamasıyla hangi bilgiler kayıt altına alınıyor?

CEVAP: Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydedilmektedir. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kaydedilebilmektedir.

SORU: Ev hayvanı nakillerinde ve seyahatinde hangi belgeler istenecek?

CEVAP: Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması gerekmektedir. Ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde pasaportlarının bulundurulması zorunludur. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanacaktır.

SORU: Mikroçipin hayvanın sağlığı açısından bir zararı var mı?

CEVAP: Deri altı uygulanan mikroçip pasif radyo dalgaları ile çalışmakta olup sürekli aktif değildir. Herhangi bir mikroçip okuyucu ile radyo dalgası gönderildiğinde gönderilen radyo dalgasını yansıtarak çalışmakta olup, hayvana herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aynı yöntemle kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilmektedir.

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"Ev hayvanları" ile ilgili durum böyle... "Ev insanları" için de benzer bir süreç var... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan "Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız, blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek." dedi.

Oktay, e-Devlet'e entegre edilecek içerikler ve sunulan kamu hizmetleri hakkında da bilgi verdi. İçerikte, "askerliğim" ve "vâris-muris", "veraset ilamı sorgulama" sekmelerinin yanı sıra "e-cüzdan", "eğitim hayatım" gibi tek ekranda sunulacak yeni alanlar, blokzincir tabanlı dijital kimlikle birlikte hayata geçirilecek.

Tek ekranda sunulan bütünleşik hizmetlerden "ikametgâhım", "çalışma hayatım", "hac ve umre işlemlerim"in de bulunduğunu belirten Oktay, "askerliğim" bütünleşik hizmetinin 2023 yılının ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulmuş olacağını, böylece askerlik çağı öncesini, yoklama dönemini, celp ve sevk dönemini, muvazzaflık dönemini ve yedeklik dönemini içeren tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemlerin e-Devlet'te tamamlanabileceğini bildirdi.

Oktay, "On-line e-Devlet'ten off-line e-Devlet'e geçişin yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız, gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak." dedi.

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Yukarıdaki iki haber özeti, bütün bu süreçlere "komplo teorisi" diyenlere gelsin...

Dijital kimliğin sosyal hayatta büyük kolaylıklar sağlayacağı doğru ama sistem, tıpkı "çipli ev hayvanları" gibi insanları da şimdilik "dijital kimlikli ev insanları" haline getirecek... Tartışılmalı...