Dijital oyun endüstrisinde stratejik iş birliği

Dünya’da ve Türkiye’de hızla güçlenen dijital oyun endüstrisi, artık bacasız dev bir ekonomi haline dönüştü.

Dünyada 3 milyar kişi dijital oyun oynuyor. Dijital oyun endüstrisi küresel düzeyde 185 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşırken 2026 yılında 206 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

Türkiye’de ise gerek oyuncu sayısı gerek geliştirici potansiyeli ile global pazardan ciddi bir alıyor. Ülkemizde dijital oyun oynayanların sayısı 47 milyon oldu.

Amerika’da Top 10 listesindeki oyunların hemen hemen yarısı Türk oyun geliştiricileri tarafından üretiliyor.

2023 yılında dünyada 456 oyun girişimine 2.7 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi.

Dijital oyun endüstrisinde yaklaşık bir yıl önce girişimcilere kapısını açan Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate’in kurucusu ve CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, Aktif Portföy ile stratejik bir iş birliği yaparak PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu hayata geçirdi.

Endüstrideki girişimcilere destek verecek olan PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, aynı zamanda yatırımcılarına yüksek getiri potansiyeli sunacak.

Oyun ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi için PlayGate Ventures ile mobil, PC ve konsol oyunları, e-spor ve teknolojileri, NFT, bulut oyunları, eğitim ve simülasyon oyunları, interaktif film, Metaverse, VR/AR ve AI gibi alanlara yatırım yapılacak. Fonun büyüklüğünün 750 milyon TL’ye ulaşacağı da öngörülüyor.

OYUN STÜDYOLARI 52 MİLYON DOLAR DEĞERE ULAŞTI

StartGate’in, başta Noko Games, Wendigo Games, Ponchiqs, Game Actor, Arvis Games, Trivians, Misclick Games, Pigeoon, Albert Medya ve Femme Fatale olmak üzere desteklediği oyun stüdyolarının toplam değeri 52 milyon dolara ulaştı.

StartGate’de elde ettikleri başarının kendilerine güç verdiğini ve buradan yola çıkarak PlayGate Ventures’i kurduklarını söyleyen Durmuş, PlayGate GSYF’na yerel ve global tüm yatırımcıların ortak olabileceğini de sözlerine ekledi.

Durmuş, özellikle yurt dışındaki yabancı yatırımcıların bu endüstriye olan ilgisini fon aracılığıyla ülkeye getirmeyi hedeflediklerini de açıkladı.

Üç ay içerisinde 5 tane oyunun pazardaki yerini alacağını da ifade eden Durmuş, şimdiye kadar destek verilen girişimlerin yanı sıra endüstriye yeni girişimcilerin kazandırılacağını ve onları globale açacaklarını söyledi.

Aktif Bank iştiraki olarak, girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve yeniliklere öncülük etmeyi önemsediklerini belirten Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler, PlayGate Girişim Sermayesi Fonu ile oyun endüstrisinin ivme kazanacağına ve Türkiye'den dünyaya açılan birçok başarı hikayesine öncülük edeceğine inandıklarını belirtti.