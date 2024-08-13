Dijital yaşama direnen sahaflık

Sahaf Nizamettin Korucu, sahaflık mesleğine olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, kitaba olan tutkusunu ve her bir eserin tarihine duyduğu ilgiyi her fırsatta dile getiriyor. Korucu, sahaflık mesleğinin zamanla kaybolmaya yüz tuttuğunu, dijital yayıncılığın yaygınlaşmasıyla kitap satışlarının farklı bir mecraya kaydığını ve insanların kitap almak yerine dijital mecraları tercih ettiğini ifade ediyor.

Korucu, sahaf olarak geri dönüşümle yakından ilgilendiklerini belirtiyor. Özellikle test ve hazırlık kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması için çaba sarf ettiklerini, çözülen, çizilen ve vakti geçmiş sınava hazırlık kitaplarını geri dönüşüme göndererek kâğıt olarak ekonomiye kazandırdıklarını anlatıyor. Daha temiz ve az kullanılmış olan kitapları ise bütçesi yeterli olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere uygun fiyatla sunduklarını vurguluyor.

Sahaflık mesleğinin duygusal taraflarına da değinen Korucu, eski kitapların arasında takvim yaprakları, veda notları, aşk sözleri ve gül kurusu gibi değerli şeylere sıkça rastladıklarını belirtiyor. Eski kitapları satmanın da duygusal anlara sahne olduğunu, insanların eski kitaplarla birlikte hatıralarını, yaşanmışlıklarını ya da sevdiklerinden aldıkları hediyeleri bıraktığını ve bazen bu kitapları geri almak istediklerini ifade ediyor.

Nizamettin Korucu, sahaf dükkânının 70 senelik bir geçmişi olduğunu, ancak bu dükkânın asırlık olduğunu söyleyenlerin de bulunduğunu belirtiyor. Şu anda dükkânında bulunan en eski kitabın 50 senelik bir geçmişe dayandığını ve yaklaşık 10 bin kitabı barındırdıklarını dile getiriyor.