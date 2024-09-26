Diken ucu otlarının arasına mahsur kaldı

Olay, saat 22.00 sularında Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol kenarında diken ucu toplamak isteyen Ayşe K., dengesini yitirerek otların arasına yuvarlandı.

Düştüğü yerden çıkamayan kadının feryadını duyan çevredeki vatandaşlar kadını oradan çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekibi tarafından dikenli otların arasından çıkarılan Ayşe K., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.