Diken ucu otlarının arasına mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Diken ucu otlarının arasına mahsur kaldı

Sakarya Karasu'da diken ucu otu toplarken dengesini kaybedip dikenli otların arasına yuvarlanan ve mahsur kalan Ayşe K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sularında Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol kenarında diken ucu toplamak isteyen Ayşe K., dengesini yitirerek otların arasına yuvarlandı.

Düştüğü yerden çıkamayan kadının feryadını duyan çevredeki vatandaşlar kadını oradan çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekibi tarafından dikenli otların arasından çıkarılan Ayşe K., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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