Dikey tarım nedir?

Mevsimlerin normallerinin dışında seyrettiği dönemde küresel ısınmaya karşı güçlü durabilmek için sürdürülebilir tarım tercih ediliyor.

Sürdürülebilir tarım teknolojilerinden olan dikey tarım ise tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor.

Dikey tarım ürünleri, dikey yığılı katmanlarda ürün yetiştirme uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Hidroponik, aquaponik ve aeroponik gibi topraksız tarım tekniklerini ve bitki yetiştirmeyi en doğru yapmayı amaçlayan kontrollu-ortam tarımını bir arada toplar. Dikey tarım sistemlerini bünyesinde barındıran bazı yaygın kullanılan yapı seçenekleri arasında binalar, nakliye konteynerleri, tüneller ve terk edilmiş maden galerileri yer alabilir.

Modern dikey tarım kavramı 19992da Kolombiya Üniversitesi Halk ve Çevre Sağlığı profesörü Dickson Despommier tarafından piyasaya sunuldu. Despommier ve öğrencileri 50.000 insanı besleyebilecek bir gökdelen çiftlik oluşturdu.

Tasarım henüz inşa edilmese de dikey tarım fikrini başarıyla popüler hale getirdi. Özel LED ışıkları gibi diğer son teknoloji ile bir araya getirilen dikey çiftçiliğin mevcut uygulamaları geleneksel tarım teknikleriyle beraber elde edilebilecek ürün veriminin 10 katından daha fazla sonuç alındığı paylaşıldı.

Dikey tarım teknolojilerini kullanmanın asıl yararı daha az birim arazi ihtiyacı ile beraber gelen daha çok mahsul verimidir. Aynı anda daha çok ürün çeşidi yetiştirme imkanı artar çünkü ürünler aynı araziyi paylaşırken aynı zamanda tarlaları paylaşmazlar. Mahsullerin iç mekanda olmaları aşırı veya beklenmedik hava olaylar karşısında daha az mahsul kaybının yaşanmasını sağlayabilir.

Dikey tarımda sınırlı arazi kullanıldığında, yerel bitki ve hayvanlara daha az zarar verirken yerel flora ve faunanın daha fazla korunmasını sağlayabilir.

DİKEY TARIM TEKNİKLERİ

Suda bitki yetiştirme

Akuaponik

Aeraponik

Kontrollü çevrede tarım

DİKEY TARIM TÜRLERİ

Bina esaslı dikey çiftlikler

Nakliye Konteynerından dikey çiftlikler

Derin çiftlikler