İş yerinde motivasyon kaybı yaşıyorsanız hemen bunları yapın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İş yerinde motivasyon kaybı yaşıyorsanız hemen bunları yapın

Evden çok vakit geçirdiğimiz ortam olan iş yerlerimiz, ailemizden çok gördüğümüz, bazen de görmek istemediğimiz iş arkadaşlarımız, işe giderken çekilen trafik çilesi derken bazen motivasyonumuz 0 derecesine kadar düşer. Fakat işten ayrılmakta olmaz diyorsanız bu haber size göre.

Çevrenizdeki insanların veya bizzat kendinizin yakındığı en büyük problemlerden birisi de iş yerindeki mutsuz geçen günlerimiz, aylarımız oluyor. Zamanın getirdiği zorluklardan birisi de iş değiştirmenin kolay olmadığı ve işten ayrılıp herhangi bir işte çalışmamanın mümkün olmadığı konusudur.

Motivasyonun düştüğü zamanlarda yapılacak tek şey ise o motivasyonu yeniden kazanmanın yollarını aramaktır. Peki zerre keyif alınmayan bir iş yerinde ne yapılırsa motivasyonumuzu yeniden kazanma yolu açılabilir. Araştırmacıların bu konu hakkında yaptığı çalışmalar her ortam veya her kişiden- yüzde 100 olarak sonuç vermese bile en azından birçok çalışanda sonuç vermiştir.

Peki iş yerinde kaybolan motivasyonumuzun yerine gelmesi için ne yapılması gerekmektedir?

1. Kendinize Hedefler Belirleyin

Motivasyon kaybı genellikle belirli hedeflerin olmamasından kaynaklanabilir. Kendinize kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaşmak için plan yapın. Bu, hem bir amaç duygusu yaratacak hem de motivasyonunuzu artıracaktır.

2. İş-Yaşam Dengesi Kurun

Çalışma saatleri dışında kendinize zaman ayırmak, hobilerinizle ilgilenmek ve sevdiklerinizle vakit geçirmek, motivasyonunuzu tazelemenize yardımcı olabilir. İş-yaşam dengesini sağlamak, uzun vadede tükenmişlik hissini önleyecektir.

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3. Destek Arayın

İş yerinde yalnız olmadığınızı unutmayın. Motivasyon kaybı yaşadığınızda, meslektaşlarınız veya yöneticilerinizle konuşun. Onlardan alacağınız destek ve geri bildirim, motivasyonunuzu yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir.

4. Kendinize Ödüller Verin

Başarılarınızı kutlayın ve kendinizi ödüllendirin. Küçük başarılarınızı bile takdir etmek, kendinize olan güveninizi artırır ve motivasyonunuzu yükseltir.

5. Egzersiz ve Sağlıklı Beslenme

Fiziksel sağlık, zihinsel sağlıkla doğrudan ilişkilidir. Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek, enerji seviyenizi ve dolayısıyla motivasyonunuzu artırır.

6. Yeni Bir Bakış Açısı Edinin

İşinizdeki monotonluktan kurtulmak için yeni projelere katılın veya farklı görevler üstlenin. Bu, işinize yeni bir bakış açısı kazandırarak motivasyonunuzu artırabilir.

7. Profesyonel Yardım Alın

Motivasyon kaybı uzun süre devam ederse, bir uzmandan yardım almak faydalı olabilir. Bir koç veya terapist, motivasyonunuzu geri kazanmanız için size özel stratejiler geliştirebilir.

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