Dikkat bahar yorgunluğu öfkelendiriyor. Uzman Klinik Psikolog ve Sinir Bilim Uzmanı Deniz Oğur Yiğit, mevsim değişikliklerinde sık rastlanan bir durum olan bahar yorgunluğu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“HALSİZLİK VE İSTEKSİZLİK OLUR”

Yiğit, “Bahar yorgunluğuyla birlikte halsizlik ve isteksizlik durumu ve bununla birlikte motivasyonun düşmesi sonucunda fiziksel hareketlerde ağırlaşma görülebilir. Bahar yorgunluğu yaşayan bireyleri dışarıdan izlerken normal hareket hızlarına göre daha ağır hareket ettiklerini fark edebiliriz. Unutkanlık, konsantrasyon bozukluklarıyla da kendini belli etmeye başlayabilir” dedi.

BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞTIRILABİLİR

Bahar yorgunluğunun başka psikolojik hastalıklarla da karıştırılabileceğini belirten Yiğit, “Bahar yorgunluğunun belirtilerinin bir kısmı uzun süre stres altında kalma sonucunda kişide ortaya çıkan psikosomatik rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Burada süreyi iyi izlemek gerekir. Belli bir süre sonra belirtilerin şiddeti azalmak yerine artıyorsa ve sosyal uyumu bozuyorsa depresyon, anksiyete gibi bazı bozukluklarla karıştırılabilir. Ama önemli olan, süreyi ve semptom şiddetini iyi izlemektir. Bunun dışında metabolik bazı sorunlarla da karıştırılabilme olasılığı vardır, bu konuda da iç hastalıkları hekimlerinden yardım alınması önem taşımaktadır” diye konuştu.

VİTAMİN TAKVİYESİ ŞART

Genelde mevsim geçiş dönemlerinde sık görülen bir durum olan bahar yorgunluğunun, başlama zamanının kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Yiğit, şu bilgileri aktardı:

“Kişinin sağlık durumu, kilosu, psikolojik durumu, herhangi bir tıbbi hastalığın olup olmadığı da bu durumda etkili olabilmektedir. Egzersiz yapmak bu süreci en kolay şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır, bunun yanında vitamin takviyeleri almak da faydalı olmaktadır. Probiyotik kullanımı çok önemlidir. Probiyotik kullanımıyla bağırsaktaki serotonin (mutluluk hormonu) miktarını artırmaya yönelik destekleyici yaklaşımlarla bu dönemlerde ruhunuzu ve bedeninizi birazcık daha ferahlatabilirsiniz. Geçmeyen ve belirtilerin şiddetlendiği durumlarda uzman kişilere danışmak önemlidir.”

DEPRESYONA DÖNÜŞEBİLİR

Bahar yorgunluğunun sadece depresyona değil, panik atak ve anksiyete bozuklarına da bir geçiş sağlayabileceğine işaret eden Yiğit, “2 haftadan uzun süren şiddetli mutsuzluk, huzursuzluk, öfke hali, panik hali, zaman zaman gelen intihar düşünceleri, değersizlik duygusu gibi durumlar görüldüğünde psikiyatri polikliniklerine başvurarak burada semptomların ayırt edici etkisini değerlendirmek gerekmektedir. Böylece ilerleyen dönemlerde daha kronik ve ciddi psikiyatrik rahatsızlıkların önüne geçilebilir” dedi.