Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacağını açıkladı.

Uraloğlu, 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını ahatırlattı. Bakan, 1 Aralık -1 Nisan tarihlerini kapsayan zorunlu kış lastiği uygulamasını, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan tarihleri olarak güncellediklerini, böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardıklarını kaydetti

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunun artırdığını ifade eden Bakan "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

'KURALLARA UYMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA UYGULANACAK'

Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak" uyarısında bulundu.