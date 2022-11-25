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  • Devletin müdürü cumhuriyete karşı ayaklanan Seyit Rıza'yı andı. Müdür Bey'in dil bilgisi de sıfır çıktı

Devletin müdürü cumhuriyete karşı ayaklanan Seyit Rıza'yı andı. Müdür Bey'in dil bilgisi de sıfır çıktı

Kars İl Özel İdaresinde genel sekreter yardımcılığı yapan Fatih Tekcan, onlarca Türk askerinin şehit edilmesinden sorumlu isyancı terörist Seyit Rıza’yı andı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:38
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Dil bilgisi sıfır olan devletin müdürü cumhuriyete karşı ayaklanan Seyit Rıza'yı andı. Bu da Atatürk'ün askeri (!) Teğmen Çelebi'ye dert olsun

Devletin müdürü cumhuriyete karşı ayaklanan Seyit Rıza'yı andı. Müdür Bey'in dil bilgisi de sıfır çıktı
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Gün geçmiyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çalışan bir memurun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmek için harekete geçen bir teröristi “onore” etmesin! Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, Fatih Tekcan, Tunceli İsyanı’nda Türkiye Cumhuriyeti’ne başkaldıran, Türk askerini şehit eden Seyit Rıza isimli isyancı teröriste güzelleme yaptı!

Tekcan'ın Twitter Bio'sunda Birlik Vakfı Kars Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Mühendisi, Kars İmam Hatip Lisesi mezunu yazdığı görüldü.

Seyit Rıza’ya atfedilen “Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama bende sizin önünüzde diz çökmedim, Buda size dert olsun.” sözü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir kullanıcı, “Beyefendi kimsiniz bilmiyorum ama, devlete başkaldırıp onlarca askeri şehit eden Hozat baskınında devletin vatandaşa dağıttığı toprağa el koyarak ağalığa soyunan, İngiliz arşivlerinden yıkıcı mektupları çıkan birisinin Devlete meydan okuduğu cümlelerle kime meydan okuyorsunuz.” derken Tekcan, gelen tepkilerin ardından tvitini silmek zorunda kaldı.

DİL BİLGİSİ SIFIR
Söz konusu müdürün dil bilgisi kurallarını bilmediği de attığı tweetle gün yüzüne çıktı. Seyit Rıza'yı doğru yazan  müdür "-de" ve "-da"yı yanlış yazdı. Tekcan, "Ama bende sizin önünüzde diz çökmedim, Buda size dert olsun.” yazarken "ben de" ve "bu da" yazacağına "bende" ve "buda" yazması dikkatlerden kaçmadı.



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Mali
25.11.2022 10:12
Seyit R. nın Tuncelide heykeli varken bu yazılanların bir anlamı olmadığını düşünüyorum.  
 
Hoca
25.11.2022 10:09
Sadece bu da değil, cümleye göre (bende) değil, ben de yazılması gerekir.Bilmesi de gerekmiyor.Bu zihniyet zaten Türkçe'ye de karşı.Sadece ihtiyacını karşılıyor!!  
 
Türk
25.11.2022 10:09
Bu kimse de keşke yunan kazansaydı kafasında ki ama hala bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin paçasına saldırıyor yazık  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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