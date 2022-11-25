Devletin müdürü cumhuriyete karşı ayaklanan Seyit Rıza'yı andı. Müdür Bey'in dil bilgisi de sıfır çıktı

Gün geçmiyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çalışan bir memurun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmek için harekete geçen bir teröristi “onore” etmesin! Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, Fatih Tekcan, Tunceli İsyanı’nda Türkiye Cumhuriyeti’ne başkaldıran, Türk askerini şehit eden Seyit Rıza isimli isyancı teröriste güzelleme yaptı!



Tekcan'ın Twitter Bio'sunda Birlik Vakfı Kars Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Mühendisi, Kars İmam Hatip Lisesi mezunu yazdığı görüldü.



Seyit Rıza’ya atfedilen “Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama bende sizin önünüzde diz çökmedim, Buda size dert olsun.” sözü sosyal medya hesabından paylaştı.



Bir kullanıcı, “Beyefendi kimsiniz bilmiyorum ama, devlete başkaldırıp onlarca askeri şehit eden Hozat baskınında devletin vatandaşa dağıttığı toprağa el koyarak ağalığa soyunan, İngiliz arşivlerinden yıkıcı mektupları çıkan birisinin Devlete meydan okuduğu cümlelerle kime meydan okuyorsunuz.” derken Tekcan, gelen tepkilerin ardından tvitini silmek zorunda kaldı.



DİL BİLGİSİ SIFIR

Söz konusu müdürün dil bilgisi kurallarını bilmediği de attığı tweetle gün yüzüne çıktı. Seyit Rıza'yı doğru yazan müdür "-de" ve "-da"yı yanlış yazdı. Tekcan, "Ama bende sizin önünüzde diz çökmedim, Buda size dert olsun.” yazarken "ben de" ve "bu da" yazacağına "bende" ve "buda" yazması dikkatlerden kaçmadı.









İLGİLİ HABERLER