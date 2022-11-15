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CHP'li başkan Cumhuriyete karşı ayaklanan terörist Seyit Rıza’yı andı

CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunceli isyanda eşkıyaların başını çektiği için asılan terörist Seyit Rıza'yı andı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 21:55
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CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas terörist Seyit Rıza'yı andı

CHP'li başkan Cumhuriyete karşı ayaklanan terörist Seyit Rıza’yı andı
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CHP Avcılar ilçe Başkanı Erdal Nas Tunceli isyanından eşkıyaların başını çeken terörist Seyit Rıza’yı andı. Sosyal medya hesabından Seyit Rıza’nın fotoğrafını paylaşan Nas şu ifadelere yer verdi: “Yürekte bir sızıdır #SeyitRıza #Dersim”

CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas’ın Tunceli’de köprüleri patlatan, onlarca Mehmetçiği şehit eden terörist Seyit Rıza’yı anması sosyal medyada büyük tepki topladı.

SEYİT RIZA VE İDAMI

Seyit Rıza 1924'te Hozat'ı işgal etmiş; çevredeki cumhuriyet yanlısı aşiretlere saldırmış; devlet içinde devlet gibi davranmış, kendisine devlet tarafından yollanan çeşitli nasihat heyetlerine de silahla karşılık vermişti.

56 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Tunceli isyanı, hükümetin aldığı bir dizi kararı tanımayan aşiretlerin vergi ve asker vermeme ile bölgeye dokunmama ültimatomu ardından, 21 Mart 1937 günü Singeç Köprüsü'nün havaya uçurulması ve yanında bulunan karakolun basılarak 33 Türk askerinin şehit edilmesiyle başladı. Ayrıca Harçik deresi üzerindeki Pah Köprüsü de havaya uçuruldu ve askerlere ateş edildi. 56 askerimiz daha hayatını kaybetti. İsyanın en yoğun çatışmaları Mayıs-Eylül 1937 arası oldu.

Hızla yayılan isyan üzerine, Ankara Hükümeti kararlılıkla gitti. Başbakan İsmet İnönü 17 Haziran 1937 günü harekâtı, yerinde incelemek için Tunceli'ye gitti. 11 Eylül günü de Seyit Rıza ve iki adamı Erzincan'da Hükümet Konağı'na gelerek kayıtsız şartsız teslim oldu. Ayrıca 6 aşiret reisi de yakalandı. Seyit Rıza'nın eşi Bese Hanım çatışmalar sırasında öldü. 12 Ekim günü de Seyit Rıza ile birlikte 57 kişinin davası Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Seyit Rıza ve 6 aşiret  hakkında verilen idam kararı 15 Kasım 1937 günü infaz edildi.

Seyit Rıza'nın devletin köylülere dağıttığı toprakları zor kullanarak üstüne geçirdiği, sıcak savaş sonrası bölgeye hizmete gelen şehir yapılanması uzmanlarına karşı yöre halkını kışkırttığı belirtiliyor.

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Hasan
15.11.2022 22:24
89 VATAN EVLADININ ŞEHİT edilmesi senin yüreğini HİÇ SIZLATMADI galiba...yazık sana...  
 
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