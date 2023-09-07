Dilan Çıtak Tatlıses verdiği kilolarla dikkat çekti! Eşi kayıtsız kalamadı

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile müzisyen Levent Dörter, geçen sene görkemli bir düğünle evlenmişti.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Tatlıses, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Yatakta uzanırken çektiği bir fotoğrafını yayınlayan 33 yaşındaki ünlü isim, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Takipçileri, "Fazla kiloların vardı, nasıl yani?", "Zayıflayarak güzelleşen tek insan" ve "Dilan'ın zayıflığı..." gibi yorumlar yaptı.

EŞİ KAYITSIZ KALAMADI

Tatlıses'e bir yorum da Levent Dörter'den geldi. Eşine yazılan mesajları tiye alan Dörter; Tatlıses'e "Zayıflama sırrını bize de açıkla" yorumunu yazdı. Dilan Çıtak Tatlıses ise "Olmaz, önce sen açıkla" diyerek eşine cevap verdi.



