İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hakkındaki yorumlara isyan etti. Çıtak "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" diyerek sitemde bulundu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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Ancak genç şarkıcı başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız.
Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

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"20 YILDIR MÜZİK YAPIYORUM"

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz" diyen Çıtak açıklamasında "Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum" dedi.

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Çıtak açıklamasının devamında ise "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz bırakın artık salın beni ya babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz babam koca bir ses ve bu işin şahı" dedi.

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