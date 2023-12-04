İbrahim Tatlıses ve kızı arasında gerginlik iddiası

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in arasının bozuk olduğu iddia edildi. 34 yaşına basan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in doğum gününü kutlamaması araya kara kedi girdi yorumuna neden oldu.

Genç şarkıcının doğum gününü, Tatlıses ailesinden hiç kimsenin kutlamaması da dikkat çekti. Öte yandan İbrahim Tatlıses kızının geçtiğimiz hafta çıkan yeni şarkısını da paylaşmaması gözlerden kaçmamıştı..

Bu arada annesi Işıl Çıtak'da kızının doğum gününü "İyi ki varsın ve iyi ki benim kızımsın" yazarak sosyal medyasından kutladı...